Son dakika haberi | İzmir'de vatandaşlar, sokağa çıkma kısıtlamasına uydu
05.12.2020 07:43 | Son Güncelleme: 05.12.2020 07:47
Son dakika gelişmesine göre KORONAVİRÜS tedbirleri kapsamında hafta sonu boyunca uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının ilk gününde İzmir'de vatandaşlar, yasağa uydu.
KORONAVİRÜS tedbirleri kapsamında hafta sonu boyunca uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının ilk gününde İzmir'de vatandaşlar, yasağa uydu.
İçişleri Bakanlığı'nca koronavirüs tedbirleri kapsamında hafta sonu boyunca sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak. Karar doğrultusunda saat 21.00 itibariyle İzmir'de vatandaşlar evlerine çekildi. Kentin işlek caddelerinden Kıbrıs Şehitleri Caddesi, Gündoğdu ve Cumhuriyet meydanlarıyla Alsancak Garı boş kaldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Halil İbrahim KARABIYIK