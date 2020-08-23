Son dakika haberi: İzmir'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 5 şüpheli tutuklandı
Gelen son dakika haberine göre İzmir'de uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 zanlı tutuklandı.
23.08.2020 20:33 | Son Güncelleme: 23.08.2020 21:07
İzmir'de uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 zanlı tutuklandı.
Buca İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptıkları öne sürülen şüphelilerin adreslerine baskın yaptı.
Operasyonda 5 kişi gözaltına alınırken, zanlıların üzerinde ve adreslerinde yaklaşık 400 gram metamfetamin, bir miktar bonzai, ve kokain ele geçirildi.
Gözaltına alınan D.Z, U.K, S.U, I.N.C, D.İ, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri nöbetçi mahkemece tutuklandı.
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Kaynak: AA