Son dakika haberi... İzmir'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 17 zanlıdan 9'u tutuklandı
Son dakika haber... İzmir'in Ödemiş ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 17 şüpheliden 9'u tutuklandı.
İzmir'in Ödemiş ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 17 şüpheliden 9'u tutuklandı.
İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Ödemiş'te 16, Kiraz ilçesinde 1 olmak üzere 17 adrese operasyon düzenledi.
120 polisin katıldığı operasyonda, 4'ü kadın 17 kişi gözaltına alındı.
Adreslerdeki aramalarda, 10 gram metamfetamin, 26 gram esrar, 2 kök Hint keneviri ve tabanca ele geçirildi.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 9'u çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Turgay Konuralp