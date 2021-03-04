Son dakika haberi! İzmir'de uyuşturucu operasyonunda tarihi eser ele geçirildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Son dakika haberi! İzmir'de uyuşturucu operasyonunda tarihi eser ele geçirildi

04.03.2021 21:09 | Son Güncelleme: 04.03.2021 21:12
Son dakika haberi! İzmir'de uyuşturucu operasyonunda tarihi eser ele geçirildi

Son dakika haber: İZMİR'in Menderes ilçesinde, uyuşturucu imal edildiği bilgisi üzerine polisin bir eve düzenlediği baskında çok sayıda uyuşturucu madde ve tarihi eser ele geçirildi.

İZMİR'in Menderes ilçesinde, uyuşturucu imal edildiği bilgisi üzerine polisin bir eve düzenlediği baskında çok sayıda uyuşturucu madde ve tarihi eser ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

Menderes İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ile mücadele kapsamında yaptıkları uygulamada bir şüphelinin üzerinden 113 gram skunk uyuşturucu maddesi ele geçirdi. Ekiplerce şüphelinin adresine yönelik operasyon düzenlendi. Adreste yapılan aramalarda, 4 kilo 797 gram skunk ve esrar maddesi, 103 kök skunk ve Hint keneviri olduğu değerlendirilen bitki, uyuşturucu madde imal etmek için kullanıldığı değerlendirilen materyaller, 1 ruhsatsız silah ve 32 fişek ele geçirildi.

Öte yandan, yapılan arama sırasında uyuşturucu maddenin yanı sıra tarihi eser niteliğindeki heykel, insan figürlü taş parçası, Kuran-ı Kerim ve kılıç ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 2 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

 


Son dakika haberi! İzmir'de uyuşturucu operasyonunda tarihi eser ele geçirildi
Son dakika haberi! İzmir'de uyuşturucu operasyonunda tarihi eser ele geçirildi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Fırat AKAY

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Özlem Zengin Devlet Bahçeli Abdülhamit Gül Enis Berberoğlu
Magazin İrem Derici Cemal Hünal Bülent Ersoy Sedat Kapurtu
Spor Ali Koç Arda Turan Hakan Kutlu Ünal Karaman Abdullah Avcı
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mart Adana
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberi! İzmir'de uyuşturucu operasyonunda tarihi eser ele geçirildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 4.3.2021 21:13:20. #1.14#
title