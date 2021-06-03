Son dakika haberi: İzmir'de uyuşturucu operasyonu: 6 gözaltı

Son dakika gelişmesine göre İZMİR'de jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 756 kök kenevir bitkisi ve 27 gram kubar esrar ele geçirildi.

İZMİR'de jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 756 kök kenevir bitkisi ve 27 gram kubar esrar ele geçirildi. Olayla ilgili 6 kişi gözaltına alındı.

İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Beydağ, Foça, Bergama, Torbalı ve Ödemiş ilçelerinde Hint keneviri yetiştirildiği bilgisi üzerine harekete geçti. Teknik ve fiziki takibin ardından belirlenen adreslere Jandarma Narkotik Timleri ve köpeklerinin yanı sıra dron kullanılarak eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Yapılan aramada, ormanlık alanlarda ekili 756 kök kenevir bitkisi ile 27 gram kubar esrar ele geçirildi. O.B., V.Ç., H.B., S.K., M.K. ve M.T. gözaltına alındı.Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Tolga Tahçı