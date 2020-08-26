Son dakika haberi | İzmir'de uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı
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Son dakika haberi | İzmir'de uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

Gelen son dakika haberlerine göre İzmir'in Bayındır ilçesinde düzenlenen operasyonda 56 kilogram esrar, 82 kök Hint keneviri, 550 gram kenevir tohumu ele geçirildi, iki kişi gözaltına alındı.

26.08.2020 09:23 | Son Güncelleme: 26.08.2020 09:28

İzmir'in Bayındır ilçesinde düzenlenen operasyonda 56 kilogram esrar, 82 kök Hint keneviri, 550 gram kenevir tohumu ele geçirildi, iki kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında Bayındır ilçesi Arıklı ve Yeşilova mahallelerinde eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda, 56 kilogram esrar, 550 gram kenevir tohumu, 82 kök Hint keneviri ve iki ruhsatsız pompalı tüfek, 138 tüfek fişeği ile bir hassas terazi ele geçirildi.

Gözaltına alınan E.D. ve B.Y, işlemleri için karakola götürüldü.

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Son dakika haberi | İzmir'de uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

Kaynak: AA

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