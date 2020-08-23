Son dakika haberi! İzmir'de uyuşturucu operasyonlarında 16 şüpheli yakalandı
Bir son dakika haberine göre İzmir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 16 zanlı gözaltına alındı.
23.08.2020 15:29 | Son Güncelleme: 23.08.2020 16:20
İzmir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 16 zanlı gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent genelinde uyuşturucuyla mücadele amacıyla çalışma yaptı.
Ekiplerce belirlenen adreslerde yapılan aramalarda 5 kilo 550 gram esrar, 1 kilo 34 gram sentetik uyuşturucuyla 12 bin 309 adet sentetik ecza ele geçirildi.
Operasyonda 7'si narkotik suçlarından kesinleşmiş hapis cezası bulunan 16 şüpheli gözaltına alındı.
Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler
Kaynak: AA