Son dakika haberi... İzmir'de trafik kazası: 1'i ağır 3 yaralı Son dakika haberleri: İZMİR'in Çiğli ilçesinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil üst geçidin ayağına çarptı.

İZMİR'in Çiğli ilçesinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil üst geçidin ayağına çarptı. Kazada, 3 kişi yaralandı.

Kaza, bugün saat 05.00 sıralarında Anadolu Caddesi İzmir Çiğli Eğitim Parkı yakınında meydana geldi. Sürücüsü henüz belirlenemeyen 35 AL 0310 plakalı otomobil, Karşıyaka yönünden Çiğli istikametine ilerlediği sırada, sürücü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil, üst geçidin ayağına çarptı. Kazada, otomobildeki 3 kişi bulundukları yerde sıkıştı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve 110 AKS ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen 110 AKS ekipleri otomobilde sıkışan yaralıları çıkarttı. Sağlık ekipleri tarafından ambulansa alınan yaralılar Çiğli Bölge Hastanesi'ne sevk edildi. Kazada yaralanan kişilerin Onur G., Mehmet Tolga Y. ve Tolga U. olduğu öğrenildi. Yaralılardan Mehmet Tolga Y. ile Onur G.'nin sağlık durumun iyi olduğu, Tolga U.'nun ise durumunun ağır olduğu bildirildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA