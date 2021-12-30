Son dakika haberi... İzmir'de tır dorsesine çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti - Haberler
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Son dakika haberi... İzmir'de tır dorsesine çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti

Son dakika haberi... İzmir'de tır dorsesine çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti
AA / Hüseyin Bağış - Haberler | Güncel

Son dakika haberler... İzmir'in Aliağa ilçesinde tırın dorsesine çarpan otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi.

MENEMEN, İZMİR (AA) - İzmir'in Aliağa ilçesinde tırın dorsesine çarpan otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi.

Kuzey Ege Otoyolu'nda Aliağa- Menemen yönüne giden Fatih Aras (32) idaresindeki 35 AOY 761 plakalı otomobil, aynı yönde ilerleyen D.G'nin kullandığı 35 ARZ 608 plakalı tırın dorsesine çarptı.

Otomobil, çarpmanın etkisiyle alev aldı.

Kazayı görenler, durumu itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

İtfaiye ekiplerince söndürülen otomobilden sürücü Aras'ın cesedi çıkarıldı.

Aras'ın cenazesi, otopsi için Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

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AA / Hüseyin Bağış - Son Dakika Haberleri

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