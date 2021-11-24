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Son dakika haberi | İzmir'de terör örgütüne şafak operasyonu: 14 gözaltı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika habere göre İzmir'de terör örgütüne şafak operasyonu: 14 gözaltı İzmir'de PKK/KCK-PYD/YPG silahlı terör örgütü içerisinde faaliyet yürüttükleri tespit edilen 3 şüpheli ile sosyal medya üzerinden PKK/KCK terör örgütünün propagandasını yaptığı tespit edilen 12 şüphelinin yakalanmasına yönelik...

İZMİR (İHA) - İzmir'de terör örgütüne şafak operasyonu: 14 gözaltı

İZMİR - İzmir'de PKK/KCK-PYD/YPG silahlı terör örgütü içerisinde faaliyet yürüttükleri tespit edilen 3 şüpheli ile sosyal medya üzerinden PKK/KCK terör örgütünün propagandasını yaptığı tespit edilen 12 şüphelinin yakalanmasına yönelik gerçekleştirilen şafak operasyonunda toplam 14 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin, PKK/KCK Terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik koordineli olarak yürüttüğü çalışmalar kapsamında, PKK/KCK-PYD/YPG silahlı terör örgütü içerisinde faaliyet yürüttükleri tespit edilen 3 şüpheli ile sosyal medya üzerinden PKK/KCK terör örgütünün propagandasını yaptığı tespit edilen 12 şüphelinin yakalanmasına yönelik İzmir merkezi ve ilçelerinde, bu sabah saat 06: 00 sıralarında eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirildi. Operasyonda, terör örgütü üyesi olduğu tespit edilen 3 şüpheli ile terör örgütü propagandası yaptığı tespit edilen 11 şüpheli olmak üzere toplam 14 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Operasyonda adreslerde yapılan aramalarda ele geçirilen dijital malzemelere ise incelenmek üzere el konuldu.

Gözaltına alınan 14 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürerken, firari 1 şüpheliyi yakalamak için çalışmalar devam ediyor.

Son dakika haberi | İzmir'de terör örgütüne şafak operasyonu: 14 gözaltı

Son dakika haberi | İzmir'de terör örgütüne şafak operasyonu: 14 gözaltı

Son dakika haberi | İzmir'de terör örgütüne şafak operasyonu: 14 gözaltı

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İhlas Haber Ajansı / Ali İhsan Çiftçi - Son Dakika Haberleri

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