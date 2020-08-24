Son dakika haberi! İzmir'de terör örgütü YPG üyesi oldukları iddiasıyla yakalanan 2 şüpheli tutuklandı
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Son dakika haberi! İzmir'de terör örgütü YPG üyesi oldukları iddiasıyla yakalanan 2 şüpheli tutuklandı

Gelen son dakika haberine göre İzmir'de terör örgütü YPG/PKK üyesi oldukları iddiasıyla gözaltına alınan Suriye uyruklu 2 kişi tutuklandı.

Son dakika haberi! İzmir'de terör örgütü YPG üyesi oldukları iddiasıyla yakalanan 2 şüpheli tutuklandı
24.08.2020 18:43 | Son Güncelleme: 24.08.2020 19:38

İzmir'de terör örgütü YPG/PKK üyesi oldukları iddiasıyla gözaltına alınan Suriye uyruklu 2 kişi tutuklandı.

İzmir İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat ve Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, bölücü terör örgütü faaliyetlerinin tespit ve deşifre edilmesine yönelik çalışmalar sonucunda, terör örgütü YPG mensubu 2 şüphelinin Menderes ilçesinde mevsimlik tarım işçileri arasında faaliyet gösterdiğini tespit etti.

Ekipler, Suriye uyruklu H.A.H. ile M.N.E.H'yi gözaltına aldı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler mahkemece tutuklandı.

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: AA

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