Son dakika haberi! İzmir'de terör örgütü YPG üyesi oldukları iddiasıyla yakalanan 2 şüpheli tutuklandı
Gelen son dakika haberine göre İzmir'de terör örgütü YPG/PKK üyesi oldukları iddiasıyla gözaltına alınan Suriye uyruklu 2 kişi tutuklandı.
24.08.2020 18:43 | Son Güncelleme: 24.08.2020 19:38
İzmir'de terör örgütü YPG/PKK üyesi oldukları iddiasıyla gözaltına alınan Suriye uyruklu 2 kişi tutuklandı.
İzmir İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat ve Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, bölücü terör örgütü faaliyetlerinin tespit ve deşifre edilmesine yönelik çalışmalar sonucunda, terör örgütü YPG mensubu 2 şüphelinin Menderes ilçesinde mevsimlik tarım işçileri arasında faaliyet gösterdiğini tespit etti.
Ekipler, Suriye uyruklu H.A.H. ile M.N.E.H'yi gözaltına aldı.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler mahkemece tutuklandı.
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Kaynak: AA