Son dakika haberi! İzmir'de terör örgütü YPG üyesi oldukları iddiasıyla yakalanan 2 şüpheli tutuklandı Gelen son dakika haberine göre İzmir'de terör örgütü YPG/PKK üyesi oldukları iddiasıyla gözaltına alınan Suriye uyruklu 2 kişi tutuklandı.

İzmir'de terör örgütü YPG/PKK üyesi oldukları iddiasıyla gözaltına alınan Suriye uyruklu 2 kişi tutuklandı.

İzmir İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat ve Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, bölücü terör örgütü faaliyetlerinin tespit ve deşifre edilmesine yönelik çalışmalar sonucunda, terör örgütü YPG mensubu 2 şüphelinin Menderes ilçesinde mevsimlik tarım işçileri arasında faaliyet gösterdiğini tespit etti.

Ekipler, Suriye uyruklu H.A.H. ile M.N.E.H'yi gözaltına aldı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler mahkemece tutuklandı.

Kaynak: AA