Son dakika haberi: İzmir'de terör örgütü YPG üyesi oldukları iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı
Son dakika haberlerine göre İzmir'de terör örgütü YPG/PKK üyesi oldukları iddiasıyla Suriye uyruklu 2 kişi gözaltına alındı.
24.08.2020 14:55 | Son Güncelleme: 24.08.2020 15:04
İzmir'de terör örgütü YPG/PKK üyesi oldukları iddiasıyla Suriye uyruklu 2 kişi gözaltına alındı.
İzmir İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat ve Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, bölücü terör örgütü faaliyetlerinin tespit ve deşifre edilmesine yönelik çalışmalar sonucunda, terör örgütü YPG mensubu 2 şüphelinin Menderes ilçesinde mevsimlik tarım işçileri arasında faaliyet gösterdiğini tespit etti.
Ekipler, Suriye uyruklu H.A.H. ile M.N.E.H'yi gözaltına aldı.
Zanlıların jandarmadaki işlemleri sürüyor.
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Kaynak: AA