Son dakika haberi: İzmir'de terör örgütü YPG üyesi oldukları iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı Son dakika haberlerine göre İzmir'de terör örgütü YPG/PKK üyesi oldukları iddiasıyla Suriye uyruklu 2 kişi gözaltına alındı.

İzmir'de terör örgütü YPG/PKK üyesi oldukları iddiasıyla Suriye uyruklu 2 kişi gözaltına alındı.

İzmir İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat ve Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, bölücü terör örgütü faaliyetlerinin tespit ve deşifre edilmesine yönelik çalışmalar sonucunda, terör örgütü YPG mensubu 2 şüphelinin Menderes ilçesinde mevsimlik tarım işçileri arasında faaliyet gösterdiğini tespit etti.

Ekipler, Suriye uyruklu H.A.H. ile M.N.E.H'yi gözaltına aldı.

Zanlıların jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA