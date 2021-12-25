Terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 4 kişi yakalandı - Haberler
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Terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 4 kişi yakalandı

AA / Şafak Yel - Haberler | Güncel

İzmir'de düzenlenen operasyonda terör örgütü PKK/KCK-YPG/PYD adına faaliyet gösterdiği suçlamasıyla bir kişi ile sosyal medyadan örgüt propagandası yaptıkları iddiasıyla 3 kişi gözaltına alındı.

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İZMİR (AA) - İzmir'de düzenlenen operasyonda terör örgütü PKK/KCK-YPG/PYD adına faaliyet gösterdiği suçlamasıyla bir kişi ile sosyal medyadan örgüt propagandası yaptıkları iddiasıyla 3 kişi gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin düzenlediği operasyonda Suriye'de örgüt adına faaliyet gösterdiği öne sürülen F.K. ile sosyal medya üzerinden terör propagandası yaptıkları suçlamasıyla G.B, F.P. ve Z.K. adreslerinde yakalandı.

Şüphelilerin işlemlerinin devam ettiği belirtildi.

Terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 4 kişi yakalandı

Terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 4 kişi yakalandı

Terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 4 kişi yakalandı

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AA / Şafak Yel - Son Dakika Haberleri

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