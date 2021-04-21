Son dakika haber | Terör örgütüne üye olma suçundan aranıyordu, İzmir'de yakalandı

Gelen son dakika haberlerine göre İzmir'in Menderes ilçesinde PKK/KCK/YPG silahlı terör örgütüne üye olma suçundan hakkında yakalama kararı bulunan bir kişi, jandarma tarafından yakalandı.