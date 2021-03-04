Son dakika haberi! İzmir'de tekneden denize düştüğü ihbar edilen 1 kişinin bulunması için çalışma başlatıldı
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Son dakika haberi! İzmir'de tekneden denize düştüğü ihbar edilen 1 kişinin bulunması için çalışma başlatıldı

04.03.2021 17:59 | Son Güncelleme: 04.03.2021 18:02
Son dakika haberi! İzmir'de tekneden denize düştüğü ihbar edilen 1 kişinin bulunması için çalışma başlatıldı

Son dakika gelişmesine göre İzmir'in Urla ilçesinde tekneden denize düştüğü ihbarında bulunulan 1 kişi için arama kurtarma çalışması başlatıldı.

İzmir'in Urla ilçesinde tekneden denize düştüğü ihbarında bulunulan 1 kişi için arama kurtarma çalışması başlatıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Hekim Adası'nın batısında özel bir fiber teknenin kumanda altında olmadığı ve kendi etrafında döndüğü ihbarının alınması üzerine bölgeye 1 helikopter, 4 bot ekibi ve 1 dalış timi sevk edildi.

Çalışmalar sonucunda teknenin yerini tespit eden ekipler, karada olduğu belirlenen 2 kişi ile denizde yüzen 1 kişiyi kurtardı.

Kurtarılanların teknede 4 kişi oldukları yönündeki ifadeleri üzerine kayıp kişinin bulunması için denizde ve havadan arama kurtarma çalışması başlatıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil Şahin

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