Son dakika haberi! İzmir'de tekne motorunu çalan şüpheli tutuklandı
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Son dakika haberi! İzmir'de tekne motorunu çalan şüpheli tutuklandı

02.12.2020 12:15 | Son Güncelleme: 02.12.2020 12:18
Son dakika haberi! İzmir'de tekne motorunu çalan şüpheli tutuklandı

Son dakika gündem haberi... İzmir'in Menderes ilçesinde tekne motoru çalan bir kişi jandarma ekiplerince yakalandı.

İzmir'in Menderes ilçesinde tekne motoru çalan bir kişi jandarma ekiplerince yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Özdere Mahallesindeki evinin önünde tekne motorunun çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Olay yeri çevresindeki güvenlik kamerası ile MOBESE kayıtlarını inceleyen ekipler, hırsızlık olayına karışan otomobilin plakası ile şüphelinin eşkalini belirledi.

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Şüpheli T.Y. düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Tekne motoru ise şüphelinin ifadesi doğrultusunda sakladığı bölgede bulundu ve sahibine teslim edildi.

Zanlı jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şafak Yel

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