Son dakika haberi | İzmir'de, tedbirlere uymayan 300 kişiye idari para cezası (2)
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Son dakika haberi | İzmir'de, tedbirlere uymayan 300 kişiye idari para cezası (2)

Son dakika güncel haberi: İzmir'de, tedbirlere uymayan 300 kişiye idari para cezası (2) YOĞUNLUK AZALDI Koronavirüs tedbirleri kapsamında, polis ekiplerinin kent genelinde denetimleri devam ediyor.

Son dakika haberi | İzmir'de, tedbirlere uymayan 300 kişiye idari para cezası (2)
09.06.2020 01:15 | Son Güncelleme: 09.06.2020 02:02


İzmir'de, tedbirlere uymayan 300 kişiye idari para cezası (2)
YOĞUNLUK AZALDI
Koronavirüs tedbirleri kapsamında, polis ekiplerinin kent genelinde denetimleri devam ediyor. Son günlerde sahil kenarlarında artış yaşanması sebebiyle polis ekipleri, vatandaşlara uyarılarda bulundu. Sosyal mesafe kuralına uymayan ve maske takmayan bazı vatandaşlara idari para cezası uygulandı. Ekiplerin özellikle sahil kenarında yaptıkları denetimler sonucunda, yoğunluk azaldı.

Kaynak: DHA

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