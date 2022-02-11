Son dakika haberi! İzmir'de tartıştığı kişiyi öldürdüğü öne sürülen kadın yakalandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberi! İzmir'de tartıştığı kişiyi öldürdüğü öne sürülen kadın yakalandı

AA, Mustafa Güngör - Güncel
 - Güncelleme:
Son dakika haberi! İzmir'de tartıştığı kişiyi öldürdüğü öne sürülen kadın yakalandı

Edinilen son dakika haberine göre İzmir'in Karabağlar ilçesinde hafif ticari araç içerisinde bir kişiyi boğarak öldürdüğü öne sürülen kadın gözaltına alındı.

KARABAĞLAR, İZMİR (AA) - İzmir'in Karabağlar ilçesinde hafif ticari araç içerisinde bir kişiyi boğarak öldürdüğü öne sürülen kadın gözaltına alındı.

İddiaya göre, dün Aşık Veysel Mahallesi'nde hafif ticari araçta Hakkı Öz (43) ile B.A. (40) isimli kadın, henüz belirlenemeyen nedenle tartıştı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine B.A, emniyet kemeriyle Öz'ü boğarak kaçtı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, araç dışında buldukları Öz'ün cenazesini İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırdı.

Polis ekipleri, B.A'yı evinde yakaladı.

Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

AA / Mustafa Güngör - Güncel

Karabağlar, Hakkı Öz, Tragger, İzmir, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title