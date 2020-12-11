Son dakika haberi: İzmir'de tarihi eser operasyonu
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Son dakika haberi: İzmir'de tarihi eser operasyonu

11.12.2020 15:40 | Son Güncelleme: 11.12.2020 15:50
Son dakika haberi: İzmir'de tarihi eser operasyonu

Son dakika haberlerine göre İzmir'in Buca, Gaziemir ve Bornova ilçelerinde tarihi eser kaçakçılığı yapıldığı bilgisi üzerine düzenlenen operasyonlarda, 116 Helenistik ve Roma dönemine ait sikke, yüzük ve takı ele geçirildi.

İzmir'in Buca, Gaziemir ve Bornova ilçelerinde tarihi eser kaçakçılığı yapıldığı bilgisi üzerine düzenlenen operasyonlarda, 116 Helenistik ve Roma dönemine ait sikke, yüzük ve takı ele geçirildi.

İzmir Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Buca, Gaziemir ve Bornova ilçelerinde tarihi eser kaçaklığı yapıldığını tespit etti. Yapılan takibin ardından ekipler, 4 ayrı adrese operasyon düzenledi. Adreslerde yapılan aramalarda 116 Helenistik ve Roma dönemine ait sikke, yüzük ve takı ele geçirildi. Olayla ilgili yakalanan 7 şüpheliye 'Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Muhalefet' suçundan adli işlem yapıldı. - İZMİR

Son dakika haberi: İzmir'de tarihi eser operasyonu
Son dakika haberi: İzmir'de tarihi eser operasyonu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.12.2020 15:50:42. #1.15#
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