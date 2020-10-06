İzmir'de şüpheli ölüm
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İzmir'de şüpheli ölüm

06.10.2020 04:55 | Son Güncelleme: 06.10.2020 05:12

İzmir'in Bornova ilçesinde evde fenalaşan 16 yaşındaki genç, hayatını kaybetti.

İzmir'in Bornova ilçesinde evde fenalaşan 16 yaşındaki genç, hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Karacaoğlan Mahallesi'nde oturan Eralp Kılınç, evde gece geç saatlerde fenalaştı.

Ailesinin haber vermesi üzerine 112 Acil Servis ekiplerince Ege Üniversitesi (EÜ) Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan Kılınç, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kılınç'ın cenazesi kesin ölüm nedenin belirlenmesi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Eralp Kılınç'ın ölümünün şüpheli bulunması üzerine polis ekiplerince soruşturma başlatıldı.

Öte yandan, Kılınç'ın düzenli olarak spor salonuna gittiği ve vücut geliştirme sporu yaptığı öğrenildi.

İzmir'de şüpheli ölüm
İzmir'de şüpheli ölüm
İzmir'de şüpheli ölüm
İzmir'de şüpheli ölüm

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Güngör

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