Son dakika haberi | İzmir'de silahlı kavgada yaralanan kişi, hastanede hayatını kaybetti
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Son dakika haberi | İzmir'de silahlı kavgada yaralanan kişi, hastanede hayatını kaybetti

Son dakika haberi | İzmir'de silahlı kavgada yaralanan kişi, hastanede hayatını kaybetti
Anadolu Ajansı / Mustafa Güngör - Haberler | Güncel

Son dakika haber: İzmir'in Konak ilçesinde 4 Nisan'da silahla yaralanan kişi, hastanedeki yaşam mücadelesini kaybetti.

İzmir'in Konak ilçesinde 4 Nisan'da silahla yaralanan kişi, hastanedeki yaşam mücadelesini kaybetti.

Alınan bilgiye göre Güney Mahallesinde aralarında husumet bulunan A.E ile kavga eden ve silahla ağır yaralanan Yıldırım Çelikdağ, kaldırıldığı Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesinden özel bir hastaneye sevk edildi.

Çelikdağ, hastanede hayatını kaybetti.

Çelikdağ'ın cenazesi İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Öte yandan olayın ardından gözaltına alının zanlı A.E'nin ise tutuklandığı öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Güngör

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