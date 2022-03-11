Son dakika haberi: İzmir'de parkta silahlı kavga: 1 ölü

İZMİR (İHA) - İzmir'de parkta silahlı kavga: 1 ölü

İZMİR - İzmir'in Buca ilçesinde parkta tartıştığı kişi tarafından pompalı tüfekle vurulan genç, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Şüpheli ise suç aleti ile birlikte kısa sürede yakalandı.

Olay, saat 23.00 sıralarında Yeşilbağlar Mahallesi 637/48 Sokak'ta bulunan bir parkta meydana geldi. İddiaya göre, Furkan Hanoğlu (19), arkadaşları ile parkta bulunduğu esnada, husumetlisi olduğu ileri sürülen A.C.A. da parka geldi. Burada A.C.A., ve Hanoğlu arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. A.C.A., yanındaki pompalı tüfekle Hanoğlu'na ateş ederek göğsünden vurdu. Talihsiz genç kanlar içerisinde yere yığılırken, şüpheli ise olay yerinden kaçtı. Silah seslerini duyan çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine adrese çok sayıda polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Parka gelen sağlık ekiplerince ağır yaralı durumdaki Hanoğlu, ambulansa alınarak Buca Seyfi Demirsoy Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan Hanoğlu, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Furkan Hanoğlu'nun cansız bedeni savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Öte yandan, Olay Yeri İnceleme ekipleri parkta incelemelerde bulunurken, Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri ise olay sonrası kaçan A.C.A.'yı suç aleti ile birlikte kısa sürede yakaladı. Gözaltına alınan A.C.A., sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.