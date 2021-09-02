Son dakika haberi: İzmir'de silahlı kavgada 4 kişi yaralandı
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Son dakika haberi: İzmir'de silahlı kavgada 4 kişi yaralandı

Son dakika haberi: İzmir'de silahlı kavgada 4 kişi yaralandı
Anadolu Ajansı / Efsun Erbalaban Yılmaz - Haberler | Güncel

Son dakika haberine göre İzmir'in Karabağlar ilçesinde alacak meselesi nedeniyle çıktığı ileri sürülen silahlı kavgada 4 kişi yaralandı.

İzmir'in Karabağlar ilçesinde alacak meselesi nedeniyle çıktığı ileri sürülen silahlı kavgada 4 kişi yaralandı.

Karabağlar Belediyesinin yanındaki 5709 Sokak'ta müteahhitlik yaptığı belirtilen Ö.K ile N.K, H.T. ve B.E arasında silahlı kavga çıktı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar İzmir Bozyaka, Tepecik, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi (İKÇÜ) Atatürk Eğitim ve Araştırma hastanelerinde tedavi altına alındı

Son dakika haberi: İzmir'de silahlı kavgada 4 kişi yaralandı
Son dakika haberi: İzmir'de silahlı kavgada 4 kişi yaralandı
Son dakika haberi: İzmir'de silahlı kavgada 4 kişi yaralandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Efsun Erbalaban Yılmaz

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