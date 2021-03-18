Son dakika haberi: İzmir'de silahla yaralanmış halde hastanenin acil servisi girişine bırakılan genç hayatını kaybetti
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Son dakika haberi: İzmir'de silahla yaralanmış halde hastanenin acil servisi girişine bırakılan genç hayatını kaybetti

18.03.2021 09:31 | Son Güncelleme: 18.03.2021 09:36
Son dakika haberi: İzmir'de silahla yaralanmış halde hastanenin acil servisi girişine bırakılan genç hayatını kaybetti

Gelen son dakika haberlerine göre İzmir'in Konak ilçesinde silahla vurulduktan sonra hastanenin acil servisi girişine bırakılan genç yaşamını yitirdi.

İzmir'in Konak ilçesinde silahla vurulduktan sonra hastanenin acil servisi girişine bırakılan genç yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, dün sabah saatlerinde kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişiler otomobille geldikleri Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi önüne silahla yaralanmış haldeki Atakan İldem'i (26) bırakıp kaçtı.

Boynundan vurulduğu tespit edilen İldem, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

İldem'in cesedi cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Polis ekipleri, şüphelileri belirlemek için güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Soykan Bal

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