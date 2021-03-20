Son dakika haberi: İzmir'de silahla vurulan kişinin yaralı halde bırakıldığı hastanede ölmesiyle ilgili 4 şüpheli tutuklandı
Son dakika haberi: İzmir'in Konak ilçesinde silahla vurulan kişinin yaralı halde bırakıldığı hastanede ölmesiyle ilgili gözaltına alınan 7 zanlıdan 4'ü tutuklandı.
İzmir'in Konak ilçesinde silahla vurulan kişinin yaralı halde bırakıldığı hastanede ölmesiyle ilgili gözaltına alınan 7 zanlıdan 4'ü tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, olayın ardından yakalanan 7 şüphelinin Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'ndeki işlemleri tamamlandı.
Sağlık kontrolü sonrası adliyeye sevk edilen zanlılardan F.Ş, S.C, A.C.E. ve V.B, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.
Atakan İldem (26), 17 Mart sabahı kimliği belirsiz kişilerce otomobille Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi'nin önüne silahla yaralanmış halde bırakılmış, boynundan vurulduğu tespit edilmiş, müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.
Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, İldem'in alacak meselesinden çıkan tartışma sonucu öldürüldüğünü belirlemiş, 7 şüpheliyi gözaltına almıştı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Şafak Yel