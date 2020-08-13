Son dakika haberi | İzmir'de sığınmacı kadınlar çocuklar için kumaş maske dikiyor
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Son dakika haberi | İzmir'de sığınmacı kadınlar çocuklar için kumaş maske dikiyor

Son dakika haberlerine göre İZMİR'de Sığınmacılar ve Göçmenlerle Dayanışma Derneği'nin (SGDD-ASAM) yürüttüğü Al Farah Çocuk ve Aile Destek Merkezi'nde danışmanlık hizmeti alan mülteci kadınlar, koronavirüse karşı çocuklar için rengarenk kumaşlardan maske dikiyor.

Son dakika haberi | İzmir'de sığınmacı kadınlar çocuklar için kumaş maske dikiyor
13.08.2020 08:08 | Son Güncelleme: 13.08.2020 08:12

İZMİR'de Sığınmacılar ve Göçmenlerle Dayanışma Derneği'nin (SGDD-ASAM) yürüttüğü Al Farah Çocuk ve Aile Destek Merkezi'nde danışmanlık hizmeti alan mülteci kadınlar, koronavirüse karşı çocuklar için rengarenk kumaşlardan maske dikiyor. 1000 adet üretilmesi planlanan kumaş maskeler, 5-14 yaş arası çocuklara ücretsiz dağıtılacak.

Sığınmacılar ve Göçmenlerle Dayanışma Derneği'nin (SGDD-ASAM) UNICEF işbirliği ile yürüttüğü Al Farah İzmir Çocuk ve Aile Destek Merkezi'nde danışmanlık hizmeti alan mülteci kadınlar, koronavirüse karşı çocuklar için maske dikiyor. Proje kapsamında 1000 maske üretilmesi planlanırken, maskelerin 5 ile14 yaşında çocuklara dağıtılması hedefleniyor. Renkli ve pamuklu kumaştan üretilen yıkanabilir maskeleri dikmeye gönüllü olanlar arasında Suriyeli iki kız kardeş de bulunuyor. Dikiş dikmeyi SGDD- ASAM tarafından daha önce açılan kurslarda öğrenen Halime ve Emel Hillo, hayatlarında ilk defa maske dikiyor. Al Farah Çocuk ve Aile Destek Merkezi'nde bulunmaktan büyük mutluluk duyduğunu belirten 5 çocuk annesi Halime Hillo (33), "Daha önce derneğe danışan çocukların hayal ettiği ve tasarladığı oyuncakların yine danışan kadınlar tarafından dikilmesi ile ilgili etkinlikte dikiş dikmiştim. Evde boş durmak istemiyorum. Çocuklar için bu dönemde bir şey yapınca çok mutlu oluyorum" dedi.

Kız kardeşi gibi bu aktivitenin bir parçası olmak istediğini söyleyen 6 çocuk annesi Emel Hillo ise, "Çocuklarım katılmamı çok istedi. Ben de bu fikri çok sevdim. Kendimi dikiş konusunda geliştirmek istediğim için de katılmak istedim" diye konuştu.'MÜLTECİLER PANDEMİ SÜRECİNDE MASKE ERİŞİMİNDE SIKINTI YAŞADI'SGDD-ASAM Ege Bölgesi Koordinatörü Esra Şimşir, mültecilerin pandemi sürecinde en çok maske ve hijyen gereçlerine erişimde sıkıntı yaşadığını, çocuklar için maske dikme fikrinin de bu ihtiyaçtan ortaya çıktığını söyledi. Şimşir, "Çocuklara uygun maske olmadığı için çocuklar yetişkinler için üretilen maskeleri takmak zorunda kaldı ancak bu maskeler çocuklar için büyük olduğundan hava geçirgenliği çok yüksek ve bu nedenle koruyucu özelliği de bulunmuyor. Gerçekleştireceğimiz pilot uygulama ile ilk aşamada ürettiğimiz miktardaki maskeleri, özellikle sosyo-ekonomik açıdan dezavantajlı konumda olan ve sağlık amaçlı tedbir hizmetlerine erişim sorunu yaşayan ailelerin çocuklarına ulaştıracağız. Üretilen maskeler tekrar kullanılabilir olduğu için her çocuğa bu maskelerden birer adet vermeyi planlıyoruz. Önümüzdeki süreçte maske üretim kapasitesini artırmamız halinde, başta eğitim kurumlar olmak üzere, diğer ilgili kurum ve kuruluşlara da maske sağlamayı düşünüyoruz" dedi.'DESTEKLERİMİZİ TELEFON ÜZERİNDEN DEVAM ETTİRİYORUZ'

İzmir Al Farah Çocuk ve Aile Destek Merkezi Yöneticisi Dilara Çakır ise merkezin İzmir'de farklı bölgelerde yaşayan ihtiyaç sahibi olan mülteci ailelere hijyen kiti ve çocuklar için de psikososyal kit dağıtımı yaptığını aktardı. Merkezde pandemi öncesinde verilen beslenme, hukuk, engellilik, sağlık, çocuk koruma, vaka takibi ve psikososyal desteklerini şu anda telefonla danışmanlık vererek yürüttüklerini belirten Çakır, "Ayrıca çocuklara ve yetişkinlere yönelik çevrimiçi eğitimler düzenliyoruz. Masal okuma, beslenme, aile içi şiddetin önlenmesi, çocuk ihmal ve istismarı, aile planlaması gibi konularda çevrimiçi eğitimlerimiz devam ediyor" diye konuştu.


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Kaynak: DHA

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