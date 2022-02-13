Son dakika haberi: İzmir'de şehit ve gazi aileleri "Kesişme: İyi ki Varsın Eren" adlı filmi izledi - Haberler
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Son dakika haberi: İzmir'de şehit ve gazi aileleri "Kesişme: İyi ki Varsın Eren" adlı filmi izledi

AA, Halil Şahin - Kültür Sanat
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Son dakika haberi: İzmir'de şehit ve gazi aileleri

Son dakika haberler: İzmir Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğünün organizasyonuyla, şehit ve gazi aileleri ile polis çocukları, "Kesişme: İyi ki Varsın Eren" filmini birlikte izledi.

İZMİR (AA) - İzmir Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğünün organizasyonuyla, şehit ve gazi aileleri ile polis çocukları, "Kesişme: İyi ki Varsın Eren" filmini birlikte izledi.

İzmir Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bir alışveriş merkezindeki sinema salonunda gerçekleştirilen etkinliğe 80 kişi katıldı.

Programa katılanlar TRT ve Dijital Sanatlar'ın ortak yapımcılığını üstlendiği, Şehit Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik ve Şehit Eren Bülbül'ün öyküsünü anlatan "Kesişme: İyi ki Varsın Eren" filmini izledi.

AA / Halil Şahin - Kültür Sanat

İzmir Emniyet Müdürlüğü, İzmir, Şehit, Gazi, Kültür Sanat, Haberler

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