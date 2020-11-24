Son dakika haberi! İzmir'de şehidin ismi TÜGVA yurdunun konferans salonuna verildi
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Son dakika haberi! İzmir'de şehidin ismi TÜGVA yurdunun konferans salonuna verildi

24.11.2020 00:01 | Son Güncelleme: 24.11.2020 00:04
Son dakika haberi! İzmir'de şehidin ismi TÜGVA yurdunun konferans salonuna verildi

Son dakika haberi... Fırat Kalkanı Harekatı'nda şehit olan bordo bereli Astsubay Üstçavuş Furkan Yavaş'ın ismi TÜGVA İzmir Hasan Tahsin Erkek Öğrenci Yurdu'nun konferans salonuna verildi.

Fırat Kalkanı Harekatı'nda şehit olan bordo bereli Astsubay Üstçavuş Furkan Yavaş'ın ismi TÜGVA İzmir Hasan Tahsin Erkek Öğrenci Yurdu'nun konferans salonuna verildi.

Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerinin bertaraf edilmesi ve hudut güvenliğinin artırılması amacıyla 2016'da başlatılan Fırat Kalkanı Harekatı'nda El Bab yakınlarında şehit olan Yavaş unutulmadı. Şehidin ismini taşıyan konferans salonu törenle açıldı.

Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayan programda şehidin babası Süleyman Sırrı Yavaş'a Kur'an-ı Kerim ve Türk bayrağı takdim edildi.

Törende konuşan TÜGVA İzmir İl Temsilcisi Mesut Öndeş, TÜGVA olarak bu millet için canını feda eden aziz şehitlerin isimlerini her zaman yaşatma gayreti içinde olduklarını belirterek, şunları söyledi:

"Yurtlarımızda aziz şehitlerimizin isimlerine yer verdik. Bugün buradaki konferans salonumuza ismini verdiğimiz şehidimize olan minnetimizi bu vesileyle gösterebilmeyi temenni ediyoruz. Vatanımızın ve milletimizin bölünmez bütünlüğünü gözeten ve bu uğurda fedakarlık yapan herkes bizim için kıymetlidir. Programımıza iştirak eden tüm katılımcılara teşekkür ediyor, şehidimizin ailesine tekrardan başsağlığı diliyorum."

Şehidin babası Süleyman Sırrı Yavaş, TÜGVA İzmir il yönetimine teşekkür ederek, "Çok duygulandım. Vatan sağ olsun diyorum." ifadelerini kullandı.

Programa TÜGVA il ve ilçe yönetimi, AK Parti Bornova İlçe Başkanı, MHP Bornova İlçe Başkanı, AK Parti Bornova İlçe Gençlik Kolları Başkanı, Bornova İlçe Milli Eğitim Müdürü, Bornova İlçe Gençlik ve Spor Müdürü ile Sağlık-Sen Bornova İlçe Başkanı katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Meriç Ürer

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