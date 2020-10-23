İzmir'de sahte içki satan kokoreççiye operasyon
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

İzmir'de sahte içki satan kokoreççiye operasyon

23.10.2020 07:39 | Son Güncelleme: 23.10.2020 08:01
İzmir'de sahte içki satan kokoreççiye operasyon

İzmir'in Bornova ilçesinde bir kokoreççi dükkanından sahte içki satıldığının tespit edilmesinin ardından polis ekiplerince adrese yönelik düzenlenen operasyonda, şahsa ait işletme, ev ve depoda yapılan aramalarda çok miktarda etil alkol ele geçirilirken, işletme sahibi gözaltına alındı.

İzmir'in Bornova ilçesinde bir kokoreççi dükkanından sahte içki satıldığının tespit edilmesinin ardından polis ekiplerince adrese yönelik düzenlenen operasyonda, şahsa ait işletme, ev ve depoda yapılan aramalarda çok miktarda etil alkol ele geçirilirken, işletme sahibi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Bornova İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince ilçede bulunan bir kokoreççi dükkanında sahte içki satışının yapıldığı tespit edildi. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, işletme sahibi Devrim Ç'ye ait dükkan, ev ve depoya operasyon düzenledi. Ekipler tarafından belirlenen adreslere gerçekleştirilen operasyon neticesinde; yaklaşık 230 litre etil alkol ile 20 litre sahte içki, etiket, alkol aroması, alkol yapım kiti, anason yağı, içki yapımında kullanılan malzemeler ve çok sayıda içki şişesi ele geçirildi.

Ekipler tarafından işletme sahibi gözaltına alınırken, konuyla ilgili soruşturma başlatıldı. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Ersin Tatar İlham Aliyev Bülent Turan Süleyman Soylu
Magazin Ezgi Mola Sezen Aksu Derviş Zaim Binnur Kaya
Spor Samatta Can Bartu Erol Bulut Gökhan Gönül Sergen Yalçın
Daha Fazla Kız Çocuk Ermeni Antalya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: İzmir'de sahte içki satan kokoreççiye operasyon - İzmir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.10.2020 08:04:22. #1.15#
title