Son dakika haberi | İzmir'de sahte içki operasyonu
Son dakika güncel haberi... İzmir'in Karabağlar ilçesinde sahte içki üretildiği iddia edilen eve yapılan operasyonda 2 kişi gözaltına alındı.
02.06.2020 12:43 | Son Güncelleme: 02.06.2020 12:43
İzmir'in Karabağlar ilçesinde sahte içki üretildiği iddia edilen eve yapılan operasyonda 2 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İhsan Alyanak Mahallesi'nde bir evde sahte içki üretildiği bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Söz konusu adrese düzenlenen operasyonda 157 şişe sahte içki, 155 etiket, 30 boş şişe ve 30 litrelik plastik bidon ele geçirildi.
Evde bulunan B.Y. ile M.O. gözaltına alındı.
Kaynak: AA