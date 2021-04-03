Son dakika: PKK/KCK operasyonunda 7 şüpheli gözaltına alındı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika: PKK/KCK operasyonunda 7 şüpheli gözaltına alındı

Anadolu Ajansı / Mustafa Güngör - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika gelişmesine göre İzmir'de terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 7 zanlı yakalandı.

Hastanede yatak bulunmadığı için öldüğü iddia edilen kadınla ilgili İzmir İl Sağlık Müdürlüğü'nden yalanlama
Hastanede yatak bulunmadığı için öldüğü iddia edilen kadınla ilgili İzmir İl Sağlık Müdürlüğü'nden yalanlama

İzmir'de terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 7 zanlı yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekipleri, 4 şüphelinin PKK/KCK/YPG'ye bağlı faaliyet yürüttüğünü, 3 zanlının da sosyal medya hesaplarından terör örgütünün propagandasını yaptığını belirledi.

Kent merkezi ve ilçelerde eş zamanlı düzenlenen operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.

Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

Son dakika: PKK/KCK operasyonunda 7 şüpheli gözaltına alındı
Son dakika: PKK/KCK operasyonunda 7 şüpheli gözaltına alındı
Son dakika: PKK/KCK operasyonunda 7 şüpheli gözaltına alındı
Son dakika: PKK/KCK operasyonunda 7 şüpheli gözaltına alındı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Güngör

Haber Yorumları
Yorum yapmak için giriş yapınız
Kullanıcı Adı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Fuat Oktay Haydar Akar Mustafa Şentop Süleyman Soylu
Magazin Esra Erol Hande Erçel Bahar Candan Serenay Sarıkaya
Spor Caner Erkin Burak Yılmaz Nihat Özdemir Mustafa Cengiz Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Ramazan Otomobil
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Son dakika: PKK/KCK operasyonunda 7 şüpheli gözaltına alındı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 3.4.2021 10:04:01. #1.16#
title