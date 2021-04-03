Son dakika: PKK/KCK operasyonunda 7 şüpheli gözaltına alındı

Edinilen son dakika gelişmesine göre İzmir'de terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 7 zanlı yakalandı.

İzmir'de terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 7 zanlı yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekipleri, 4 şüphelinin PKK/KCK/YPG'ye bağlı faaliyet yürüttüğünü, 3 zanlının da sosyal medya hesaplarından terör örgütünün propagandasını yaptığını belirledi.

Kent merkezi ve ilçelerde eş zamanlı düzenlenen operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.

Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Güngör