Son dakika: PKK/KCK operasyonunda 7 şüpheli gözaltına alındı
Anadolu Ajansı / Mustafa Güngör - Haberler | Güncel
Edinilen son dakika gelişmesine göre İzmir'de terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 7 zanlı yakalandı.
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İzmir'de terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 7 zanlı yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekipleri, 4 şüphelinin PKK/KCK/YPG'ye bağlı faaliyet yürüttüğünü, 3 zanlının da sosyal medya hesaplarından terör örgütünün propagandasını yaptığını belirledi.
Kent merkezi ve ilçelerde eş zamanlı düzenlenen operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.
Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Güngör