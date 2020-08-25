Son dakika haberi: İzmir'de otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti
Bir son dakika haberine göre İzmir'in Menderes ilçesinde, otomobilin çarptığı yaya yaşamını yitirdi.
25.08.2020 15:45 | Son Güncelleme: 25.08.2020 15:48
İzmir'in Menderes ilçesinde, otomobilin çarptığı yaya yaşamını yitirdi.
Alınan bilgiye göre, E.G. idaresindeki henüz plakası öğrenilemeyen otomobil, İzmir-Gümüldür kara yolunda yolun karşısına geçmeye çalışan Nihat Aydın'a (37) çarptı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince Gaziemir Nevvar Salih İşgören Devlet Hastanesine kaldırılan Aydın müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Sürücü E.G, polis ekiplerince gözaltına alındı.
Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler
Kaynak: AA