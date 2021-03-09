Son dakika haberi | İzmir'de otomobil tıra çarptı: 1 ölü
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Son dakika haberi | İzmir'de otomobil tıra çarptı: 1 ölü

09.03.2021 22:40 | Son Güncelleme: 09.03.2021 22:44
Son dakika haberi | İzmir'de otomobil tıra çarptı: 1 ölü

Son dakika 3. sayfa haberi: İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde, aynı istikamete seyrettiği tıra arkadan çarpan otomobilin sürüsü yaşamanı yitirdi.

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde, aynı istikamete seyrettiği tıra arkadan çarpan otomobilin sürüsü yaşamanı yitirdi.

Kaza, akşam saatlerinde Ankara asfaltı Çambel Kavşağı'nda meydana geldi. İddiaya göre, Murat Gündaş (48) idaresindeki Tofaş marka 35 AJ 0718 plakalı otomobil, aynı yöne gitmekte olan H.Y. yönetimindeki 35 AJ 6919 plakalı tıra arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil tırın altına girerken, vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kaza nedeniyle otomobilde sıkışan Gündaş, ihbar üzerine gelen itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkarıldı. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde Gündaş'ın yaşamını yitirdiği tespit edildi.

Öte yandan, tır sürüsü ifadesi alınmak üzere jandarma karakoluna götürülürken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - İZMİR

Son dakika haberi | İzmir'de otomobil tıra çarptı: 1 ölü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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