Son dakika haberi: İzmir'de ormanlık alanda yangın
Son dakika haberi: İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı.
15.08.2020 19:32 | Son Güncelleme: 15.08.2020 19:36
İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alındı.
Kemalpaşa ilçesi Beşpınar Mahallesi yakınlarında bulunan ormanlık alanda henüz belirlenemeyen sebeple yangın çıktı. Yangın sebebiyle bölgeye ekipler sevk edilirken, İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 2 helikopter ve 4 arazöz söndürme çalışmaları için olay yerine sevk edildi. Ekiplerin başarılı müdahalesi sonucu yangın kısa sürede kontrol altına alınırken bölgede soğutma çalışmalarının yapıldığı öğrenildi.
(İHA)
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Kaynak: İHA