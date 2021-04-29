Son dakika haberi... İzmir'de orman yangınıyla mücadele için 121 gönüllüye eğitim verildi

Son dakika haberler: İzmir Orman İşletme Müdürlüğü, orman yangınlarında görev yapmak isteyen gönüllüler için uyguladığı sertifika programı kapsamında 121 gönüllüye eğitim verdi.

İzmir Orman İşletme Müdürlüğü, orman yangınlarında görev yapmak isteyen gönüllüler için uyguladığı sertifika programı kapsamında 121 gönüllüye eğitim verdi.

İzmir Orman Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, sağlığı ve fiziki durumları yeterli olan ve yangınla mücadelede aktif görev almak isteyenler, teorik ve uygulamalı eğitimin ardından "Orman Yangınları ile Mücadele Gönüllüsü" olarak sertifikalandırılıyor.

Açıklamada değerlendirmesine yer verilen İzmir Orman İşletme Müdür Yardımcısı Burak Akkurt, İzmirlilerin ağaca ve ormana çok duyarlı olduğunu, kendilerine sürekli orman yangınlarında ön saflarda görev alma talepleri geldiğini aktardı.

Akkurt, yoğun talepler doğrultusunda Orman Genel Müdürlüğünün orman yangınlarıyla mücadele eden gönüllüler için hazırladığı yönetmelik kapsamında 121 kişiye eğitimler verildiğini, programın yeni taleplerle devam ettiğini belirtti.

Programa katılan Kemalpaşa ilçesine bağlı Yukarı Kızılca köyü sakini 15 kişi de eğitimlerini başarıyla tamamladı.

Köy Muhtarı Mehmet Çoban, bölgede çıkacak olası yangınlara erken ve hızlı müdahalenin çok önemli olduğunu, bu konuda aldıkları eğitimle artık bilinçli şekilde hareket edeceklerini belirtti.

Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli'yi de köylerine davet eden Çoban, "Orman bize oksijen verir, hayat verir, yaşam kaynağımızdır. Ormanı korumak vatanı korumaktır" ifadelerini kullandı.

Yangınların yanı sıra ormana kötü niyetli insanlardan gelebilecek her türlü olumsuzluklara karşı da sıkı takipte olduklarını aktaran Çoban, şüpheli durumları jandarma ve Karabel Orman İşletme Şefliği yetkililerine ilettiklerini bildirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zeynep Çelikkol