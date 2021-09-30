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Karaburun'da ormanlık alan alev alev yanıyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Karaburun'da ormanlık alan alev alev yanıyor Orman yangınına çok sayıda ekip müdahale ediyor İzmir'in Karaburun ilçesinde orman yangını çıktı.

İZMİR (İHA) - Karaburun'da ormanlık alan alev alev yanıyor

Orman yangınına çok sayıda ekip müdahale ediyor

İZMİR - İzmir'in Karaburun ilçesinde orman yangını çıktı. Bölgeye sevk edilen çok sayıda itfaiye ekibinin yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

Yangın, saat 19.30 sıralarında Balıklıova Mahallesi'nde bulunan ormanlık alanda çıktı. Alevleri gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 10 arazöz, 3 yer ekibi, 2 dozer ve 2 su tankeri sevk edildi. Bölgenin rüzgar alması nedeniyle ekiplerin çalışmalarda zorluk çektiği öğrenilirken, alevleri söndürme çalışmalarının devam ettiği belirtildi.

Karaburun'da ormanlık alan alev alev yanıyor

Karaburun'da ormanlık alan alev alev yanıyor

Karaburun'da ormanlık alan alev alev yanıyor
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