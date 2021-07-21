Son dakika haberi: İZMİR'DE ORMAN YANGINI
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Son dakika haberi: İZMİR'DE ORMAN YANGINI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Bir son dakika haberine göre İZMİR'in Güzelbahçe ilçesindeki ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

İZMİR'in Güzelbahçe ilçesindeki ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Havadan ve karadan müdahaleyle yangın söndürülmeye çalışılıyor.

Güzelbahçe'nin Yaka Mahallesi yakınlarında ormanlık alanda, saat 13.30 sıralarında, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Dumanları görev çevredekilerin ihbarı üzerine Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Yangına havadan 1 uçak ve 4 helikopter, karadan ise 15 arazözle müdahale ediliyor. Yerleşim yerlerine uzak bir bölgede çıkan yangında yayılmanın olmadığı belirtildi. Ekipler, yangını kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor.

Son dakika haberi: İZMİR'DE ORMAN YANGINI
Son dakika haberi: İZMİR'DE ORMAN YANGINI
Son dakika haberi: İZMİR'DE ORMAN YANGINI
Son dakika haberi: İZMİR'DE ORMAN YANGINI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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