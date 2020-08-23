Son dakika haberi! İzmir'de orman yangını
Son dakika haberine göre İzmir'in Menderes ilçesinde orman yangını çıktı.
23.08.2020 04:11 | Son Güncelleme: 23.08.2020 04:18
İzmir'in Menderes ilçesinde orman yangını çıktı.
Menderes ilçesi Efemçukuru mevkisindeki ormanlık alanda çıkan yangına, İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne ait 12 arazöz ve 4 dozerle müdahale ediliyor.
Alanın geçen sene Karabağlar ilçesinde başlayıp Seferihisar'a sıçrayan yangın bölgesine yakın olduğu bildirildi.
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Kaynak: AA