Son dakika haberi! İzmir'de orman yangını
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Son dakika haberi! İzmir'de orman yangını

Son dakika haberine göre İzmir'in Menderes ilçesinde orman yangını çıktı.

Son dakika haberi! İzmir'de orman yangını
23.08.2020 04:11 | Son Güncelleme: 23.08.2020 04:18

İzmir'in Menderes ilçesinde orman yangını çıktı.

Menderes ilçesi Efemçukuru mevkisindeki ormanlık alanda çıkan yangına, İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne ait 12 arazöz ve 4 dozerle müdahale ediliyor.

Alanın geçen sene Karabağlar ilçesinde başlayıp Seferihisar'a sıçrayan yangın bölgesine yakın olduğu bildirildi.

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Kaynak: AA

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