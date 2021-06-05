KİRAZ'DA ORMANLIK ALANDA YANGIN
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KİRAZ'DA ORMANLIK ALANDA YANGIN

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İZMİR'in Kiraz ilçesindeki ormanlık alanda yangın çıktı.

İZMİR'in Kiraz ilçesindeki ormanlık alanda yangın çıktı. Yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor.

Kiraz'ın kırsal Omurcali Köyü yakınlarındaki ormanlık alanda, bugün saat 13.30 sıralarında, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Bölgeden yükselen dumanları görenler yangını, orman ekiplerine bildirdi. 2 helikopterle havadan, 6 arazöz ve orman işçileriyle karadan yangına müdahale ediliyor. Yangının herhangi bir yerleşim yerinde tehlike yaratmadığı da belirtildi.

KİRAZ'DA ORMANLIK ALANDA YANGIN
KİRAZ'DA ORMANLIK ALANDA YANGIN
KİRAZ'DA ORMANLIK ALANDA YANGIN
KİRAZ'DA ORMANLIK ALANDA YANGIN
KİRAZ'DA ORMANLIK ALANDA YANGIN
KİRAZ'DA ORMANLIK ALANDA YANGIN
KİRAZ'DA ORMANLIK ALANDA YANGIN
KİRAZ'DA ORMANLIK ALANDA YANGIN
KİRAZ'DA ORMANLIK ALANDA YANGIN

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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