Son dakika haberi | İzmir'de orman ve makilik alanda çıkan yangınlar kontrol altına alındı

Son dakika haber: İzmir'in Menderes ve Aliağa ilçelerinde orman ve makilik alanlarda yangın çıktı.

İzmir'in Menderes ve Aliağa ilçelerinde orman ve makilik alanlarda yangın çıktı.

Aliağa Bağarası köyü yakınlarında otluk alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Yangın Orman Bölge Müdürlüğüne ait 1 helikopter ve 4 arazözle kısa sürede kontrol altına alındı.

Menderes ilçesi Küner mevkisinde ise ormanlık alanda çıkan yangına 3 helikopter ve 5 arazözle müdahale eden ekipler, kontrol altına alarak alevlerin yayılmasını engelledi.

Her 2 yangın bölgesinde de soğutma çalışmalarının devam ettiği belirtildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şafak Yel