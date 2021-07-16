Son dakika haberi | İzmir'de orman ve makilik alanda çıkan yangınlar kontrol altına alındı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberi | İzmir'de orman ve makilik alanda çıkan yangınlar kontrol altına alındı

Son dakika haberi | İzmir'de orman ve makilik alanda çıkan yangınlar kontrol altına alındı
Anadolu Ajansı / Şafak Yel - Haberler | Güncel

Son dakika haber: İzmir'in Menderes ve Aliağa ilçelerinde orman ve makilik alanlarda yangın çıktı.

İzmir'in Menderes ve Aliağa ilçelerinde orman ve makilik alanlarda yangın çıktı.

Aliağa Bağarası köyü yakınlarında otluk alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Yangın Orman Bölge Müdürlüğüne ait 1 helikopter ve 4 arazözle kısa sürede kontrol altına alındı.

Menderes ilçesi Küner mevkisinde ise ormanlık alanda çıkan yangına 3 helikopter ve 5 arazözle müdahale eden ekipler, kontrol altına alarak alevlerin yayılmasını engelledi.

Her 2 yangın bölgesinde de soğutma çalışmalarının devam ettiği belirtildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şafak Yel

Son dakika haberleri | Hassa'daki yangın, 2'nci günde de devam ediyor
Son dakika haberleri | Hassa'daki yangın, 2'nci günde de devam ediyor
MERSİN'DE ORMAN YANGINI
MERSİN'DE ORMAN YANGINI
Son dakika haberleri: Hassa ilçesindeki orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor
Son dakika haberleri: Hassa ilçesindeki orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Vahap Seçer Muharrem İnce Süleyman Soylu İbrahim Aydemir Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Seda Sayan Acun Ilıcalı Demet Akalın Şahan Gökbakar
Spor Balotelli Abdullah Avcı Rıza Çalımbay Volkan Demirel Mario Balotelli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haberi | İzmir'de orman ve makilik alanda çıkan yangınlar kontrol altına alındı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 16.7.2021 14:48:18. #1.15#

title