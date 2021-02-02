Son dakika haber | İzmir'de organize suç örgütüne operasyon: 27 gözaltı
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Son dakika haber | İzmir'de organize suç örgütüne operasyon: 27 gözaltı

02.02.2021 13:11 | Son Güncelleme: 02.02.2021 13:15
Son dakika haber | İzmir'de organize suç örgütüne operasyon: 27 gözaltı

Son dakika haberi... İZMİR'de şiddet ve tehdit ile vatandaşlardan haraç alan organize suç örgütüne yönelik yapılan operasyonda 27 şüpheli gözaltına alındı.

İZMİR'de şiddet ve tehdit ile vatandaşlardan haraç alan organize suç örgütüne yönelik yapılan operasyonda 27 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Torbalı, Tire ve Ödemiş ilçelerinde vatandaşlardan şiddet ve tehdit ile haraç alan suç örgütüne yönelik operasyon yaptı. Menderes, Selçuk, Torbalı ve Tire ilçelerinde belirlenen 31 adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda, 27 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilere ait adreslerde çok sayıda silah, mühimmat ve senet ele geçirildi.


- İzmir
Son dakika haber | İzmir'de organize suç örgütüne operasyon: 27 gözaltı
Son dakika haber | İzmir'de organize suç örgütüne operasyon: 27 gözaltı
Son dakika haber | İzmir'de organize suç örgütüne operasyon: 27 gözaltı
Son dakika haber | İzmir'de organize suç örgütüne operasyon: 27 gözaltı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Tolga TAHÇI

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