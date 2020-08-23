Son dakika haberi... İzmir'de narkotik operasyonu
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Son dakika haberi... İzmir'de narkotik operasyonu

Gelen son dakika haberine göre İzmir'de narkotik operasyonu İZMİR'de jandarmanın il genelinde düzenlenen narkotik denetiminde toplam 1310 gram kubar esrar ve 36 kök hint keneviri ele geçirildi.

23.08.2020 12:11 | Son Güncelleme: 23.08.2020 12:16

İzmir'de narkotik operasyonu İZMİR'de jandarmanın il genelinde düzenlenen narkotik denetiminde toplam 1310 gram kubar esrar ve 36 kök hint keneviri ele geçirildi.

Türkiye genelinde yapılan narkotik uygulaması kapsamında, İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri de toplam 410 personelin katılımıyla oluşturulan 95 ekip ile 110 metruk bina, 156 park, 356 sokak ve 75 iş yerinde denetim yaptı. Denetimlerde, 1310 gram kubar esrar ve 36 kök hint keneviri ele geçirilirken, 178 araca cezai işlem uygulandı.

20 ARAÇ TRAFİKTEN MEN EDİLDİ

20 araç da trafikten men edilirken, sürücülerine toplam 95 bin 687 lira para cezası kesildi. Denetimlerde, çeşitli suçlardan kaydı bulunan 9 kişi yakalanırken 2 şüpheli hakkında ise uyuşturucu madde imal ticareti suçundan işlem yapıldı. 11 şüpheliye de idari işlem uygulandı.

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Son dakika haberi... İzmir'de narkotik operasyonu

Kaynak: DHA

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