Son dakika haberi... İzmir'de motosiklet hırsızlığı operasyonunda 5 kişi tutuklandı - Haberler
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Son dakika haberi... İzmir'de motosiklet hırsızlığı operasyonunda 5 kişi tutuklandı

AA, Şafak Yel - Güncel
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Son dakika haberi... İzmir'de motosiklet hırsızlığı operasyonunda 5 kişi tutuklandı

Bir son dakika haberine göre İzmir'in Urla ilçesinde motosiklet hırsızlığı yaptıkları iddiasıyla 5 şüpheli tutuklandı.

HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - İzmir'in Urla ilçesinde motosiklet hırsızlığı yaptıkları iddiasıyla 5 şüpheli tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ilçede farklı zamanlarda gerçekleşen 11 motosiklet hırsızlığıyla ilgili çalışma başlattı.

Ekipler, İlçe Jandarma Komutanlığı ile belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

Operasyonda, 9 şüpheli gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemleri tamamlanan zanlılardan 5'i tutuklandı. Dört şüphelinin işlemlerinin ise devam ettiği belirtildi.

AA / Şafak Yel - Güncel

İl Jandarma Komutanlığı, Jandarma, Hisarcık, İzmir, Güncel, Haberler

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