Son dakika haberi! İzmir'de minibüse çarpan motosikletin sürücüsü öldü
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Son dakika haberi! İzmir'de minibüse çarpan motosikletin sürücüsü öldü

Son dakika gelişmesine göre İzmir'in Karşıyaka ilçesinde minibüse çarpan motosikletin sürücü öldü, yanındaki arkadaşı yaralandı.

Son dakika haberi! İzmir'de minibüse çarpan motosikletin sürücüsü öldü
29.08.2020 07:25 | Son Güncelleme: 29.08.2020 08:20

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde minibüse çarpan motosikletin sürücü öldü, yanındaki arkadaşı yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Cemal Ünlü idaresindeki 35 JEF 99 plakalı motosiklet, Caher Dudayev Bulvarı Tramvay Durağı mevkisinde dönüş yapan M.T. yönetimindeki 35 P 0080 plakalı minibüse yandan çarptı.

Kaza ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Cemal Ünlü'nün hayatını kaybettiği belirlendi.

Motosikletin arkasında oturan ve ağır yaralı olduğu belirtilen Ünlü'nün kimliği henüz belirlenemeyen arkadaşı ise Çiğli Bölge Eğitim Hastanesine kaldırıldı.

Minibüs sürücü M.T, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polis, kazanın sebebini belirlemek için çalışma başlattı.

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Kaynak: AA

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