Son dakika haberi: İzmir'de MHP il teşkilatından Antalya'daki yangın bölgesine yardım tırı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberi: İzmir'de MHP il teşkilatından Antalya'daki yangın bölgesine yardım tırı

Son dakika haberi: İzmir'de MHP il teşkilatından Antalya'daki yangın bölgesine yardım tırı
Anadolu Ajansı / Mustafa Güngör - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika gelişmesine göre MHP İzmir İl ve ilçe başkanlıkları öncülüğünde toplanan 2 tır dolusu yardım malzemesi, Antalya'nın Manavgat ilçesindeki yangın bölgesine gönderildi.

MHP İzmir İl ve ilçe başkanlıkları öncülüğünde toplanan 2 tır dolusu yardım malzemesi, Antalya'nın Manavgat ilçesindeki yangın bölgesine gönderildi.

MHP İzmir İl Başkanlığı öncülüğünde başlatılan kampanya kapsamında toplanan 2 tırlık yardım malzemesi partililer tarafından tırlara yüklendi. Malzemeler, hazırlıkların tamamlanmasının ardından Manavgat'taki yangın bölgesine gönderildi.

MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin, tırlara malzemelerin yüklendiği tır parkında gazetecilere yaptığı açıklamada, Antalya il başkanıyla görüşüp son durum ve eksikler hakkında bilgi aldıklarını söyledi.

Bölgedeki eksikliklere göre hazırlık yaptıklarını anlatan Şahin, "Yangın tüpü, maske, yatak, hayvan yemi, bebek bezi ve kişisel temizlik malzemeleri başta olmak üzere elimizden geldiği kadar yardım malzemelerini hazırladık ve bölgeye gönderiyoruz." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Güngör

Antalya'daki yangını söndürür söndürmez soluğu Muğla'da aldılar! Orman savaşçılarının mücadelesi duygulandırdı
Antalya'daki yangını söndürür söndürmez soluğu Muğla'da aldılar! Orman savaşçılarının mücadelesi duygulandırdı
Gündoğmuş yangınıyla ilgili bir kadın 'Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik' suçlamasıyla tutuklandı
Gündoğmuş yangınıyla ilgili bir kadın "Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik" suçlamasıyla tutuklandı
Son Dakika: Antalya'nın Manavgat ve Gündoğmuş ilçelerindeki yangınlar 10 gün sonra kontrol altına alındı
Son Dakika: Antalya'nın Manavgat ve Gündoğmuş ilçelerindeki yangınlar 10 gün sonra kontrol altına alındı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Murat Kurum Tanju Özcan Ziya Selçuk İlham Aliyev
Magazin Tuğba Özay Aleyna Tilki Gülben Ergen Haluk Levent
Spor Eda Erdem Caner Erkin Rıza Çalımbay Taylan Antalyalı Oğulcan Çağlayan
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haberi: İzmir'de MHP il teşkilatından Antalya'daki yangın bölgesine yardım tırı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 7.8.2021 15:20:51. #1.16#

title