Son dakika: Metruk binada çıkan yangında bir kişi yaralandı
Son dakika gündem haberi... İzmir'in Konak ilçesinde üç katlı metruk binada çıkan yangında bir kişi yaralandı.
İzmir'in Konak ilçesinde üç katlı metruk binada çıkan yangında bir kişi yaralandı.
Faik Paşa Mahallesi 1298 Sokak'ta bulunan binanın giriş katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Dumanı gören mahalle sakinleri durumu itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, topladığı hurdaları binada biriktiren ve yangın sırasında içeride bulunan Mehmet Ali Elnim'i (28) dışarı çıkardı.
Dumandan etkilenen ve vücudunun çeşitli yerlerinde yanık oluşan Elnim, Sağlık Bilimleri Üniversitesi İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Elnim'in hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Haydar Toprakçı