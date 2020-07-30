Son dakika haberi: İzmir'de Manda Çayı'nda koku tepkisi
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Son dakika haberi: İzmir'de Manda Çayı'nda koku tepkisi

Son dakika haberlerine göre İZMİR Adliye Sarayı yakınındaki Manda Çayı'ndan yayılan kötü koku, vatandaşların tepkisine neden oldu.

Son dakika haberi: İzmir'de Manda Çayı'nda koku tepkisi
30.07.2020 08:36 | Son Güncelleme: 30.07.2020 08:40

İZMİR Adliye Sarayı yakınındaki Manda Çayı'ndan yayılan kötü koku, vatandaşların tepkisine neden oldu. Kirlilik nedeniyle Büyükşehir Belediyesi'ne tepki gösteren vatandaşlar, probleminin çözülmesini istiyor.

İzmir Adliye Sarayı yakınında lokantaları bulunan esnaf ve vatandaşlar, Manda Çayı'ndaki atıkların kötü kokuya neden olduğunu ve özellikle yaz ayından kokunun rahatsızlık verdiğini söyledi. Bölgede kokuyla birlikte sinek probleminin de yaşandığını dile getiren vatandaşlar, kalıcı çözüm istediklerini ifade etti. Manda Çayı yakınında esnaf lokantası bulunan Selami Aydın, "Biz buranın esnafı olarak buranın kokusundan şikayetçiyiz. Çok berbat bir şekilde kokuyor. Yazın dere içine gelen balıklar da ölüyor. Biz, şikayetçiyiz. Buradaki gökdelenlerde çalışan, adliyede çalışan kişiler de şikayetçi. Bizim lokantamıza gelen müşteriler de şikayetçi, bu kokudan dolayı yemek yiyemiyorlar. Buna bir çare bulunmasını istiyoruz. Rengi de çok kötü, sanayiden gelen pislikleri döktüklerini tahmin ediyorum. İster istemez sinekler de oluyor. Belediyeden bir çözüm istiyoruz. Bu pisliğin önüne geçemediler. Burası İzmir'in en güzel yeri" dedi.

'GÜNLÜK DEĞİL KALICI ÇÖZÜM İSTİYORUZ'

Manda Çayı'yla ilgili çalışmaların günlük olduğunu ancak kalıcı bir çözüm getirilemediğini belirten Öner Kılıç ise, "Buranın bir an önce ıslah edilmesi lazım. İzmir Büyükşehir Belediyesi, İzmir'de başka bir çayı büyük bir özveriyle temizledi, ıslah etti. Ancak burada uzun zamandan beri ıslah çalışmaları yapılmıyor. Çeşitli yerlerden gelip çaydan su örnekleri aldılar. Ancak bu işlem devam etmedi. Müthiş bir rahat edici koku mevcut. Su simsiyah akıyor, sineklenmeler oluyor. Ufak sivri sinekler oluyor. Zirai ilaçlamalar yapıldıktan sonra sinekler kesiliyor ama bunlar hep geçici çözümler. Günübirlik çalışmalar yetersiz kalıyor. Kalıcı çözüm istiyoruz. Belediye bu konuda çalışma yapmalı" dedi.


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Kaynak: DHA

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