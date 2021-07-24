Son dakika haberi: İzmir'de makilik ve zeytinlik alanda yangın
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Son dakika haberi: İzmir'de makilik ve zeytinlik alanda yangın

Son dakika haberi: İzmir'de makilik ve zeytinlik alanda yangın
Demirören Haber Ajansı / Davut Can - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri... İZMİR'in Menemen ilçesinde, makilik ve zeytinlik alanda yangın çıktı.

İZMİR'in Menemen ilçesinde, makilik ve zeytinlik alanda yangın çıktı. Bölgeye sevk edilen ekipler, yangına karadan ve havadan müdahale ediyor.

Menemen'in kırsal Süleymanlı Mahallesi yakınlarındaki makilik ve zeytinlik alanda, saat 11.30 sıralarında yangın çıktı. Bölgeden yükselen dumanları görenler, İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne haber verdi. İhbar üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Yangına, 2 helikopter ile havadan, 4 arazözle de karadan müdahale ediliyor.


Son dakika haberi: İzmir'de makilik ve zeytinlik alanda yangın

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Davut Can

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