Son dakika haberi | İzmir'de makilik alanda yangın Gelen son dakika haberlerine göre İZMİR'in Seferihisar ilçesinde, makilik alanda bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İZMİR'in Seferihisar ilçesinde, makilik alanda bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi devam ediyor.

Düzce Mahallesi yakınlarındaki makilik alanda, saat 11.30 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Bölgeden yükselen dumanları fark eden çevredekiler, durumu ekiplere bildirdi. İhbar üzerine, bölgeye 2 helikopter ve 4 arazöz sevk edildi.Havadan ve karadan yapılan müdahalenin sürdüğü bildirildi.

Kaynak: DHA