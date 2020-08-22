Son dakika haberi! İzmir'de makilik alanda çıkan yangın kontrol altına alındı Son dakika gündem haberine göre İzmir'in Seferihisar ilçesinde makilik alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

İzmir'in Seferihisar ilçesinde makilik alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

Düzce Mahallesi yakınlarındaki makilik alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Bölgeden dumanlar yükseldiğini gören vatandaşlar, durumu itfaiye ve orman bölge müdürlüğü ekiplerine bildirdi.

Yangına İzmir Orman Bölge Müdürlüğü bünyesindeki iki helikopter ve çok sayıda arazöz müdahale etti.

Kontrol altına alınan yangında soğutma çalışmaları devam ediyor.

Kaynak: AA